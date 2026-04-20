Pesca in crisi | gli armatori chiedono tetti al diesel a Meloni

Gli armatori siciliani della Federazione chiedono al Governo di stabilire limiti sul prezzo del diesel, in risposta alla crisi che sta bloccando le imbarcazioni nel Mediterraneo. La richiesta arriva in un momento in cui le imprese del settore sono ferme a causa dei costi elevati e delle difficoltà operative. La questione è diventata al centro di un confronto tra gli operatori e le autorità, con l’obiettivo di trovare una soluzione concreta.

La Federazione degli armatori siciliani punta dritto al Governo per risolvere l'emergenza che blocca le imbarcazioni nel Mediterraneo. Alfio Fabio Micalizzi, alla guida della rappresentanza dei proprietari di pescherecci dell'isola, ha inviato una lettera aperta a Giorgia Meloni chiedendo un incontro immediato a Roma con gli Stati generali della Pesca, coinvolgendo sindacati, datori di lavoro, presidenti di Regione e assessori competenti. L'obiettivo del dialogo: evitare la paralisi dello Strett .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pesca in crisi: gli armatori chiedono tetti al diesel a Meloni Notizie correlate Caro diesel, gli armatori siciliani: "Convocare urgentemente gli Stati generali della Pesca, a Roma""Convocare urgentemente gli Stati generali della Pesca, a Roma, con il coinvolgimento di tutte le rappresentanze sindacali e datoriali, nonché dei... Leggi anche: Stop al fermo del comparto pesca, ma la Federazione Armatori annuncia: "Pescherecci fermi in porto" Altri aggiornamenti Temi più discussi: Pesca e acquacoltura: attivato meccanismo FEAMPA per crisi di Hormuz; Crisi della pesca e caro gasolio, confronto tra Regione ed UE per aiutare gli addetti; Crisi in Medio Oriente: la Commissione UE attiva i fondi d’emergenza per sostenere pesca e acquacoltura, pronti 760 milioni di euro. LA MISURA; Pesca in crisi in tutta Italia, i pescherecci in difficoltà anche a Termoli. Pesca in crisi, le organizzazioni datoriali del settore ricevute all’ARS: Ulteriore aggravamento legato alle tensioni internazionaliPresenti all'audizione AGCI Agrital, CONFCOOPERATIVE-FedAgriPesca, LEGA COOP Agroalimentare, ANAPI Pesca Sicilia, UNCI Agroalimentare, UNICOOP Pesca, FEDERPESCA Sicilia, AGRIPESCA Sicilia e FEDERAZION ... lavocedellisola.it Pesca in crisi, la Fas annuncia proteste ad alto impatto: mobilitazione anche nello Stretto di MessinaLa tensione cresce nel comparto della pesca marittima siciliana. La Federazione armatori siciliani (Fas) ha confermato lo stato di agitazione ... 98zero.com Gelato pesca e melone con latte condensato e senza gelatiera! https://blog.giallozafferano.it/cucinanonnalina/ricetta-gelato-pesca-e-melone-con-latte-condensato/ facebook