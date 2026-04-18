Stop al fermo del comparto pesca ma la Federazione Armatori annuncia | Pescherecci fermi in porto
Oggi viene annunciata la sospensione del fermo del comparto pesca, che si conclude grazie alla naturale scadenza dei termini previsti. Tuttavia, la Federazione Armatori Siciliani precisa che i pescherecci continueranno a rimanere fermi nei porti di Sicilia e di altre regioni italiane. La decisione riguarda lo stop tecnico allo sciopero, ma la protesta nel settore appare ancora attiva.
Stop tecnico allo sciopero, ma la protesta resta più viva. La Federazione Armatori Siciliani comunica che oggi verrà sospeso il fermo del comparto pesca per naturale scadenza dei termini, ma i pescherecci resteranno fermi nei porti, in Sicilia e nel resto d’Italia. “Non si tratta di una resa, ma.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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