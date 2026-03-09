La Puglia affronta l' emergenza cormorani | pesca e acquacoltura sotto assedio dal Gargano al Salento

In Puglia gli assessori regionali all’Agricoltura e all’Ambiente hanno convocato i responsabili della struttura di progetto dedicata alla gestione delle politiche europee per il mare, la pesca e l’acquacoltura. La riunione si è concentrata sulla crescente presenza di cormorani che minaccia le attività di pesca e acquacoltura tra il Gargano e il Salento. La regione si prepara a fronteggiare l’emergenza in diverse aree di interesse.

Una specie protetta che devasta l'acquacoltura pugliese. Gli assessori regionali si mobilitano per monitorare la crescente popolazione e definire interventi sostenibili “Insieme a Debora Ciliento siamo pronti ad affrontare questa problematica – sottolinea l’assessore all’Agricoltura Paolicelli – prevedendo l’attivazione, in sinergia con gli enti scientifici competenti e le università, di un monitoraggio aggiornato del numero dei cormorani presenti in Puglia. Al momento disponiamo di dati che coprono le annualità dal 2007 al 2019 che non sono utilizzabili ai fini dell’attivazione di un piano di ristoro per le perdite e i danni segnalati dalle associazioni di categoria e dalle aziende di acquacoltura. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

