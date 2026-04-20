Perugia | via libera a caregiver Unicef e unioni civili online Respinta la proposta dell' opposizione su natalità e famiglia

Da perugiatoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso di un consiglio comunale a Perugia, sono state discusse diverse questioni legate alle politiche sociali e familiari. Sono stati esaminati quattro ordini del giorno e sono state approvate tre proposte. Tra le decisioni adottate, il consiglio ha dato il via libera alla possibilità di caregiver, ha approvato iniziative dell'Unicef e ha consentito svolgimenti di unioni civili online. La proposta dell'opposizione su natalità e famiglia è stata respinta.

Un consiglio comunale dedicato alle politiche sociali e familiari, con quattro ordini del giorno all'esame e tre approvazioni. Il bilancio della seduta è variegato: via libera unanime alle tariffe agevolate per i caregiver sui mezzi pubblici, ok all'adesione al programma Unicef "Città amica dei.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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