Perugia | via libera a caregiver Unicef e unioni civili online Respinta la proposta dell' opposizione su natalità e famiglia

Nel corso di un consiglio comunale a Perugia, sono state discusse diverse questioni legate alle politiche sociali e familiari. Sono stati esaminati quattro ordini del giorno e sono state approvate tre proposte. Tra le decisioni adottate, il consiglio ha dato il via libera alla possibilità di caregiver, ha approvato iniziative dell'Unicef e ha consentito svolgimenti di unioni civili online. La proposta dell'opposizione su natalità e famiglia è stata respinta.

Un consiglio comunale dedicato alle politiche sociali e familiari, con quattro ordini del giorno all'esame e tre approvazioni. Il bilancio della seduta è variegato: via libera unanime alle tariffe agevolate per i caregiver sui mezzi pubblici, ok all'adesione al programma Unicef "Città amica dei.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Apple Pie Arcigay Avellino su adozioni e unioni civili: la sfida dei diritti in ItaliaLa questione del riconoscimento della possibilità di adottare a coppie unite civilmente torna al centro del dibattito giuridico e sociale in Italia. Leggi anche: Matrimoni e unioni civili a Latina, il Comune cerca location di “particolare pregio” Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Perugia, primo sì alla proposta delle bodycam per la polizia locale; Bodycam per la polizia Locale di Perugia: via libera unanime in commissione; Polizia Locale Perugia, via libera alle bodycam, passa la proposta M5S; Almasri, via libera a richiesta conflitto attribuzioni su Bartolozzi. Pd Umbria, via libera alla relazione del segretario: Ora rafforzare la coalizioneDirezione a Perugia: tre contrari, due astenuti. Focus sulle prossime amministrative e sulla guerra in Iran. Il segretario: Valorizzare i sindaci uscenti ... perugiatoday.it Altotevere, un tavolo tra Umbria e Toscana per migliorare i collegamenti ferroviariPERUGIA - L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha dato il via libera all'unanimità a una risoluzione già condivisa in ... msn.com Maltempo Umbria, temporali intensi e funnel cloud su Perugia: grandine e vento forte tra Trasimeno e Monte Tezio | VIDEO facebook Dal 2021 al 2025 prezzi massimi cresciuti a Perugia in termini reali tra il 27,3% e il 37,5%, con + 72,7% in zona agricola. Meno bene Terni, dove in termini reali nel centro storico c’è il segno meno. Mercato difforme a livello regionale. x.com