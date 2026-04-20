Perugia incidente lungo la E45 | schianto tra cinque veicoli

Nella mattinata di lunedì 20 aprile, sulla E45 a Perugia, si è verificato un incidente che ha coinvolto cinque veicoli, tra cui quattro automobili e un veicolo pesante. L'incidente è avvenuto all'altezza di San Martino in Campo e ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e dei soccorsi. Al momento, non sono ancora stati comunicati dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte.

Incidente lungo la E45 a Perugia nella mattinata di lunedì 20 aprile. Quattro veicoli e un mezzo pesante coinvolti nell'impatto che si è verificato all'altezza di San Martino in campo. Sul posto sanitari del 118, Vigili del fuoco e polizia stradale. Dalle prime informazioni, non risultano feriti.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Perugia, drammatico incidente lungo la E45: muore camionista Leggi anche: Incidente lungo la E45 tra auto e camion, soccorsi in azione: elicottero in volo Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Perugia, drammatico incidente lungo la E45: muore camionista; Perugia, schianto nella notte: soccorsi in azione; Incidente sulla E45 nel territorio di Perugia: morto un camionista all'altezza di Resina; Incidente mortale lungo il vecchio tracciato della Perugia-Ancona. Autotrasportatore muore sulla superstrada, probabile malore alla guidaUn incidente si è registrato dopo le 7.30 di sabato lungo la supertrada E45, all’altezza di Resina. Un autotrasportatore ha perso il controllo del mezzo finendo contro un veicolo. Per l’uomo non c’è s ... umbria24.it Camionista muore nell’incidente, tragico scontro tra tir e autoPerugia, 18 aprile 2026 – Un tragico incidente è avvenuto intorno alle 07:30 di oggi, 18 aprile, lungo la E45 all’altezza dell’uscita di Resina. Un uomo, polacco di 65 anni, è morto sul colpo nel ... lanazione.it Ballo di Gruppo ASD Hakuna Matata Perugia. . La Testa Gira Ballo di Gruppo ASD Hakuna Matata Perugia Balli Hakuna Matata Anna Lungocoreo Antonio Papeo #viralpost2026 #viralreel #linedance #dance - facebook.com facebook Studente progettava strage a scuola, scarcerato ma senza social #perugia x.com