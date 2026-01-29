Incidente lungo la E45 tra auto e camion soccorsi in azione | elicottero in volo

Da perugiatoday.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina sulla E45, poco prima dello svincolo di San Gemini Sud, un’auto e un camion si sono scontrati. L’incidente è avvenuto intorno alle 15, e sul posto sono intervenuti i soccorsi. Un elicottero ha alzato in volo per le operazioni di emergenza. Le cause sono ancora da chiarire.

Incidente lungo la E45 nel primo pomeriggio di giovedì 29 gennaio. Per cause in fase di accertamento un'auto e un camion si sono scontrati prima dello svincolo di San Gemini Sud, intorno alle 15, in direzione Perugia. Soccorsi in azione. Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e 118.🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su E45 Incidente

Schianto tra due auto, ci sono dei feriti: soccorsi in azione, in volo l'elicottero

Grave incidente a Oggiono tra auto e moto: soccorsi urgenti in azione

Questa mattina a Oggiono si è verificato un incidente tra un’auto e una moto.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su E45 Incidente

Argomenti discussi: Incidente sulla E45 sullo svincolo Umbertide/Gubbio: tir contro auto; Incidente lungo la E45 all’altezza dell’uscita di Umbertide-Gubbio; Incidente sulla E45 allo svincolo Umbertide-Gubbio: interviene l’elisoccorso; Incidente sulla E45 all’uscita Umbertide-Gubbio.

incidente lungo la e45Incidente allo svincolo San Gemini della E45, direzione Perugia: un ferito graveSono apparse gravi le condizioni dell’uomo che, giovedì pomeriggio, viaggiando a bordo di una macchina, ha impattato contro un mezzo pesante. Le cause sono al vaglio delle autorità competenti impegnat ... umbria24.it

incidente lungo la e45Incidente in E45, due feriti graviGravissimo incidente nel pomeriggio lungo la E45, in direzione Roma, nei pressi dello svincolo Umbertide-Gubbio. Un’auto e un mezzo pesante si sono scontrati violentemente finendo fuori strada: l’auto ... teletruria.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.