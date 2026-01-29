Incidente lungo la E45 tra auto e camion soccorsi in azione | elicottero in volo

Questa mattina sulla E45, poco prima dello svincolo di San Gemini Sud, un’auto e un camion si sono scontrati. L’incidente è avvenuto intorno alle 15, e sul posto sono intervenuti i soccorsi. Un elicottero ha alzato in volo per le operazioni di emergenza. Le cause sono ancora da chiarire.

Incidente lungo la E45 nel primo pomeriggio di giovedì 29 gennaio. Per cause in fase di accertamento un'auto e un camion si sono scontrati prima dello svincolo di San Gemini Sud, intorno alle 15, in direzione Perugia. Soccorsi in azione. Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e 118.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Approfondimenti su E45 Incidente Schianto tra due auto, ci sono dei feriti: soccorsi in azione, in volo l'elicottero Grave incidente a Oggiono tra auto e moto: soccorsi urgenti in azione Questa mattina a Oggiono si è verificato un incidente tra un’auto e una moto. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su E45 Incidente Argomenti discussi: Incidente sulla E45 sullo svincolo Umbertide/Gubbio: tir contro auto; Incidente lungo la E45 all’altezza dell’uscita di Umbertide-Gubbio; Incidente sulla E45 allo svincolo Umbertide-Gubbio: interviene l’elisoccorso; Incidente sulla E45 all’uscita Umbertide-Gubbio. Incidente allo svincolo San Gemini della E45, direzione Perugia: un ferito graveSono apparse gravi le condizioni dell’uomo che, giovedì pomeriggio, viaggiando a bordo di una macchina, ha impattato contro un mezzo pesante. Le cause sono al vaglio delle autorità competenti impegnat ... umbria24.it Incidente in E45, due feriti graviGravissimo incidente nel pomeriggio lungo la E45, in direzione Roma, nei pressi dello svincolo Umbertide-Gubbio. Un’auto e un mezzo pesante si sono scontrati violentemente finendo fuori strada: l’auto ... teletruria.it L’ennesimo grave incidente lungo la circonvallazione di Faenza riaccende il dibattito sullo spartitraffico al centro della carreggiata, tema sul quale si discute ormai da 15 anni. - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.