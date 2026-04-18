Perugia drammatico incidente lungo la E45 | muore camionista

Questa mattina, intorno alle 7.30, si è verificato un grave incidente lungo la strada E45, nei pressi di Resina in direzione nord. Un camion si è scontrato, causando la morte del conducente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma nonostante gli sforzi, non è stato possibile salvare il camionista. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi coinvolti.