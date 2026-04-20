Pertite Tarasconi | Spiazzata dalla lettera del Ministero noi rispondiamo comunque
Il Comune di Piacenza ha annunciato che invierà comunque le proprie osservazioni riguardo alla proposta di installare impianti fotovoltaici nell’area dell’ex Pertite, nonostante una lettera ricevuta dal Ministero che li ha lasciati spiazzati. La decisione arriva dopo che il Comune ha manifestato alcune riserve sulla questione, mantenendo comunque l’intenzione di presentare il proprio punto di vista. La comunicazione ufficiale è stata resa nota nei giorni scorsi.
Il Comune di Piacenza non si fida e invierà comunque delle proprie osservazioni in merito alla possibilità di realizzare impianti fotovoltaici nell’area dell’ex Pertite. Dopo la querelle a distanza tra il sindaco Katia Tarasconi e il ministro Tommaso Foti, il dibattito si è spostato in Consiglio.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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