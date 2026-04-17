Fotovoltaico al posto del futuro Parco della Pertite? I quasi 6 ettari utilizzabili e cosa scrive il Ministero

Recentemente si è parlato di un possibile impiego di quasi sei ettari di terreno, attualmente destinato o destinabile a parco, per installare un impianto fotovoltaico. La questione è stata discussa in un forum dedicato al Piano urbanistico generale del Comune di Piacenza, dove si è affrontato il tema del futuro del Parco delle Pertite e delle possibili alternative di utilizzo dello spazio. Il Ministero ha pubblicato documenti riguardanti questa proposta e i requisiti tecnici necessari.

«Obiettivo Parco delle Pertite»: se ne parlava poche settimane fa, non certo per la prima volta, a un incontro del forum sul Piano urbanistico generale del Comune di Piacenza. D’altronde, quello stesso Pug, come ribadito nel giugno scorso dall’assessora all’Ubanistica Adriana Fantini, ne.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Parco dune costiere: “Il futuro della costa pugliese si scrive insiemeUn’esperienza partecipativa, durata quattro giorni, ha aperto una nuova fase per il recupero dell’ecosistema costiero tra Brindisi e Lecce. Ex Pertite: scontro tra Comune e Difesa sul piano fotovoltaicoLa sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi, ha contestato duramente la definizione di propaganda applicata alla lettura di un documento ufficiale del... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: L’Ex Pertite tra i siti destinati allo sviluppo di impianti per la produzione di energia; Scontro Foti – Tarasconi sulla ex Pertite: chi ha ragione. Il nostro fact-checking; Da quando Barbieri ha perso le elezioni ha scelto la strada di una campagna elettorale permanente. Scontro sulla Pertite, Foti smentisce Tarasconi Nessun impianto fotovoltaico nell’areaIl Ministro Tommaso Foti interviene sul destino dell'area ex Pertite dopo l'allarme lanciato dal sindaco di Piacenza Katia Tarasconi via social nella ... piacenzasera.it No al parco fotovoltaico, l’assist del Pd: Sosteniamo il Comune, la frazione Triulza va difesaCodogno (Lodi), 4 gennaio 2026 – Dopo la doccia fredda arrivata dal Tar della Lombardia, che ha accolto il ricorso della società Five E Italy Green contro il diniego espresso dal Comune di Codogno e ... ilgiorno.it "Siamo allibiti dalla proposta del Ministero della Difesa" scrive il sindaco Katia Tarasconi sull'ex Pertite Comune di Piacenza Amici Parco della PERTITE - facebook.com facebook