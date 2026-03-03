Forza Nuova | Rabuffi esagera invitiamo il sindaco Tarasconi a bere un caffè con noi

Forza Nuova ha commentato le dichiarazioni di Rabuffi, ritenendole esagerate, e ha invitato il sindaco Katia Tarasconi a condividere un caffè e a visitare la loro sede. La proposta è stata fatta pubblicamente, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni dietro l’invito. La questione riguarda le divergenze tra i rappresentanti politici e il gruppo politico di estrema destra.

«Rabuffi sta esagerando con i suoi allarmi. Invitiamo il sindaco Katia Tarasconi a bere un caffè e a visitare la nostra sede». Esordisce così Maurizio Callegari, segretario provinciale di Forza nuova (FN), che replica all'intervento di Luigi Rabuffi (Alternativa per Piacenza) in Consiglio.