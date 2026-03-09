Va in pensione con 100 giorni di ferie non godute | l’indennizzo è da record

Un medico si avvia alla pensione dopo aver accumulato 100 giorni di ferie non godute, ottenendo un indennizzo senza precedenti. La situazione nei reparti ospedalieri vede turni lunghi, carichi di lavoro elevati e pronto soccorso spesso sotto pressione, con medici e infermieri che lavorano oltre i normali orari. La routine di molte strutture sanitarie si caratterizza per l'intensità e la costante richiesta di disponibilità.

Turni infiniti, reparti in affanno e pronto soccorso sempre pieni: per molti medici e infermieri lo straordinario è diventato normalità. In questo scenario, prendersi ferie non è una scelta, ma spesso un lusso impossibile: mancano sostituzioni, le liste si allungano e il “riposa domani” si trasforma in mesi, poi anni. Il prezzo, però, lo paga la salute di chi cura. L’ultimo caso riaccende la polemica: un medico arrivato alla pensione si è visto riconoscere un indennizzo record, 60.000 euro, per circa 100 giorni di ferie maturate e mai godute. La regola è chiara: se si lascia il lavoro con ferie residue, scatta il diritto alla monetizzazione. Ma il punto non è solo economico: è il diritto al riposo negato in corsia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Medico in pensione con 100 giorni di ferie non godute, indennizzo da 60mila euro(Adnkronos) – Va in pensione con oltre 100 giorni di ferie non godute e ottiene un indennizzo complessivo stimato in 60mila euro.

Ferie e Ponti 2026: il trucco per avere 30 giorni di vacanza con appena 8 giorni di ferieIl 2026 sarà un anno perfetto per quanti intendono viaggiare e approfittare di tutti i ponti dei quali si potrà godere.

