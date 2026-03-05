Medico in pensione con 100 giorni di ferie non godute indennizzo da 60mila euro

Un medico in pensione ha lasciato il suo incarico accumulando più di 100 giorni di ferie non usufruite. Dopo aver concluso l’attività, ha ricevuto un indennizzo di circa 60mila euro. La situazione ha attirato l’attenzione per il valore economico legato alle ferie non godute e le modalità di pagamento previste. L’importo finale rappresenta una delle cifre più alte riconosciute in casi simili.

(Adnkronos) – Va in pensione con oltre 100 giorni di ferie non godute e ottiene un indennizzo complessivo stimato in 60mila euro. È uno dei casi chiusi nei primi mesi del 2026 da Consulcesi & Partners, network legale specializzato nella tutela dei professionisti del pubblico impiego. La vertenza si è definita con una transazione in.