La Pergolettese ottiene la salvezza grazie a un pareggio per 0-0 contro il Vicenza, già promosso in serie B, nello stadio Menti. La partita si conclude senza reti e permette ai gialloblù di raggiungere matematicamente l’obiettivo stagionale, fermando la capolista in una sfida giocata davanti a un pubblico numeroso. La squadra festeggia la conquista della permanenza in questa categoria.

Pareggio e salvezza aritmetica per la Pergolettese che nella splendida cornice dello stadio Menti ferma sullo 0-0 il Vicenza già promosso in serie B. Un punto che consente di festeggiare con una giornata di anticipo l’obiettivo raggiunto. La Pergo chiuderà la stagione sabato 25 aprile alle 20.30 al Voltini contro la Pro Patria, l’intento sarà quello di ottenere i tre punti per chiudere in bellezza la stagione e festeggiare con i propri supporter un altro miracolo sportivo. La cronaca della partita: al 5’ insidioso il Vicenza con un tiro di Carraro, il pallone esce di poco, un minuto dopo gran diagonale di Tremolada con palla che sfiora il palo alla sinistra di Massolo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pergolettese salva. Fermata la capolista. I gialloblù festeggiano

Notizie correlate

Fabregas a Mediaset: «Orgoglioso dei miei ragazzi, fermata la capolista. Inter favorita al ritorno? Penso solo che…»Calciomercato Inter, missione in Francia di Ausilio: individuato il dopo Acerbi! Ultime Mercato Inter, accelerata per Goretzka: il centrocampo...

Truffa da 98k fermata: la banca blocca il bonifico e salvaUna cliente di Imola ha rischiato di perdere quasi 100mila euro a causa di una truffa organizzata, ma l’intervento tempestivo del personale bancario...

Contenuti di approfondimento

Si parla di: Pergolettese salva. Fermata la capolista. I gialloblù festeggiano.

Pergolettese salva. Fermata la capolista. I gialloblù festeggianoPareggio e salvezza aritmetica per la Pergolettese che nella splendida cornice dello stadio Menti ferma sullo 0-0 il Vicenza già promosso in serie B. Un punto che consente di festeggiare con una ... sport.quotidiano.net

Pergolettese, ecco la salvezzaVICENZA - La Pergolettese è salva. La squadra di Tacchinardi ha pareggiato al Menti contro la capolista Vicenza e il mancato successo delle dirette rivali ha consegnato la matematica della permanenza ... laprovinciacr.it