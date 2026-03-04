Fabregas a Mediaset | Orgoglioso dei miei ragazzi fermata la capolista Inter favorita al ritorno? Penso solo che…

Il tecnico del Como ha commentato il pareggio di semifinale di andata di Coppa Italia contro l’Inter. Durante un’intervista a Mediaset, ha dichiarato di essere orgoglioso dei suoi giocatori dopo aver fermato la capolista. Ha anche parlato delle possibilità dell’Inter di essere favorita al ritorno, affermando di pensare solo a ciò che può fare la sua squadra.

Calciomercato Inter, missione in Francia di Ausilio: individuato il dopo Acerbi! Ultime Mercato Inter, accelerata per Goretzka: il centrocampo nerazzurro punta al ringiovanimento. Ecco gli altri due nomi Calciomercato Inter LIVE: L’Arsenal piomba su Pio Esposito. In estate saranno in 5 a essere ceduti Mercato Inter, nerazzurri in pole position per Koné: ma il suo prezzo continua a salire! Ecco la strategia del Sassuolo Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Inter Primavera Atalanta, El Mahboubi non basta: nerazzurri beffati nel finale dalla rete di Baldo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Fabregas a Mediaset: «Orgoglioso dei miei ragazzi, fermata la capolista. Inter favorita al ritorno? Penso solo che…» Hazard sicuro: «Inter favorita per lo scudetto, ma la Juve è in ripresa. Yildiz? I miei figli vanno pazzi. Spero di vederlo un giorno al Real Madrid»Calciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…». Carlos Augusto a Mediaset: «Ecco cosa penso della prestazione dei giovani. Siamo l’Inter, giochiamo per questo obiettivo»Barella tra i partenti, l’Inter lo considera cedibile? Arriva la notizia sul futuro del centrocampista Calciomercato Inter LIVE: Tanta concorrenza...