Perde una lamiera dal camion in via Napoleona e colpisce un motociclista | rintracciato grazie al Targa System

Nel primo pomeriggio di giovedì 16 aprile, in via Napoleona a Como, un pezzo di lamiera si è staccato dal cassone di un camion mentre percorreva la strada. La lamiera ha colpito un motociclista che transitava nello stesso tratto. Grazie all’uso del Targa System, le autorità sono riuscite a rintracciare il veicolo coinvolto nell’incidente. La strada si trova lungo l’asse in direzione piazza Camerlata.

Un pezzo di lamiera si stacca dal cassone di un camion in marcia e finisce contro un motociclista. È successo nel pomeriggio di giovedì 16 aprile in via Napoleona, a Como, lungo l’asse in direzione piazza Camerlata.L’impatto improvvisoErano circa le 13.50 quando il giovane alla guida della moto è.🔗 Leggi su Quicomo.it

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