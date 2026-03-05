Camion pirata travolge una moto e ferisce gravemente il motociclista | rintracciato il camionista

Un camionista di 46 anni è stato denunciato dopo aver travolto un motociclista con il suo veicolo e poi essere scappato senza prestare soccorso. L’incidente si è verificato ieri, e il conducente si è allontanato immediatamente dopo l’impatto. Le forze dell’ordine sono riuscite a rintracciarlo e ora dovrà rispondere di fuga e omissione di soccorso.

È stato denunciato per fuga e omissione di soccorso un camionista 46enne che ha travolto un motociclista ferendolo gravemente ed è scappato. Gli agenti della polizia locale lo hanno trovato dopo complesse indagini.