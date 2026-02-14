Perde il controllo dell’auto e si ribalta nel fosso ferito il conducente

Un uomo ha perso il controllo della sua auto e si è ribaltato in un fosso a Cascina, causando il ferimento del conducente. L’incidente si è verificato venerdì sera alle 20:40 in via Macerata, quando il veicolo ha sbandato improvvisamente e si è cappottato lungo la strada.

Cascina (Pisa), 14 febbraio 2026 – Pauroso incidente stradale nella serata di venerdì a Cascina, intorno alle 20,40 in via Macerata. Il conducente di un'auto ha perso il controllo del veicolo ribaltandosi e finendo la sua corsa nel fosso adiacente alla carreggiata. Il personale dei vigili del fuoco ha estratto l'uomo dall'abitacolo affidandolo al personale sanitario del 118 per le cure del caso. Sul posto anche la polizia municipale di Cascina per i rilievi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

