Perde il controllo dell' auto e finisce contro un albero traffico deviato

Lunedì mattina a Genova si è verificato un incidente stradale in piazza Tommaseo, vicino alla scalinata Borghese. Un'auto ha perso il controllo e si è schiantata contro un albero, causando la deviazione del traffico nella zona. L'intervento di emergenza ha visto coinvolte un'ambulanza e un'auto medica, senza che ci siano state conseguenze gravi per le persone coinvolte. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso.

Ancora un incidente stradale a Genova, per fortuna in questo caso senza gravi conseguenze. Intorno alle 9 di lunedì 20 aprile 2026 l'ambulanza 3-274 della Croce Bianca Genovese è intervenuta in codice rosso, insieme all'auto medica Golf 3, in piazza Tommaseo, nei pressi di scalinata Borghese, per.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Perde il controllo dell’auto e finisce contro un albero: soccorso il conducenteSAN VITO DEI NORMANNI – Nella mattinata di oggi (10 aprile 2026) una Ford Focus ha perso il controllo del veicolo, finendo fuori dalla carreggiata e... Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un albero: trasportato al RuggiUn incidente stradale si è verificato questa mattina nel quartiere di Sant’Eustachio, a Salerno. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Vigevano, perde il controllo dell’auto mentre sta andando a lavorare e finisce nel canale: muore a 64 anni; Perde il controllo dell’auto e finisce contro un tir, incidente mortale in tangenziale; Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada, ferito; Perde il controllo dell'auto che si ribalta fuori strada: due persone in ospedale. Perde il controllo dell’auto e finisce contro un albero: ferita una donnaL’episodio è avvenuto in via Torino, all’incrocio con via Cadore. Per cause ancora in fase di accertamento, la conducente ha perso il controllo del veicolo, che è uscito di strada andando a schiantars ... laprovinciadivarese.it Tragedia della strada: perde il controllo della moto e si schianta contro un palo della luce. Matteo Cecchinel è morto a 52 anniPOVOLETTO. Tragedia della strada nel pomeriggio di oggi, domenica 19 aprile, in via Roma, nel territorio comunale di Povoletto, in provincia di Udine. Il 52enne Matteo Cecchinel ha perso il controllo ... ildolomiti.it Cobolli perde finale a Monaco e scherza con la fidanzata: "Meglio che resti a casa" - Video x.com Michele Posa. . BROCK LESNAR perde la maschera del guerriero glaciale e ci mostra per la prima volta il volto dell'uomo che ha sempre nascosto! - facebook.com facebook