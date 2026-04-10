Perde il controllo dell’auto e finisce contro un albero | soccorso il conducente

Nella mattinata del 10 aprile 2026, una Ford Focus ha perso improvvisamente il controllo e si è schiantata contro un albero lungo la strada. L’incidente si è verificato nel territorio di San Vito dei Normanni, con l’auto che è uscita dalla carreggiata e ha colpito frontalmente un pino di grandi dimensioni. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza al conducente.

SAN VITO DEI NORMANNI – Nella mattinata di oggi (10 aprile 2026) una Ford Focus ha perso il controllo del veicolo, finendo fuori dalla carreggiata e schiantandosi frontalmente contro un grosso pino a bordo strada. L'incidente è avvenuto sulla Strada Provinciale 36, nel tratto che collega San Vito. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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