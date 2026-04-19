Perde il controllo dell' auto e si schianta contro un albero | trasportato al Ruggi

Questa mattina nel quartiere di Sant’Eustachio a Salerno, un’auto ha perso il controllo e si è schiantata contro un albero ai margini della strada. L’automobilista coinvolto è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Ruggi. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani per i rilievi e la gestione del traffico. Non sono state fornite altre informazioni sulle condizioni della persona coinvolta o sulle cause dell’incidente.

Un incidente stradale si è verificato questa mattina nel quartiere di Sant’Eustachio, a Salerno. Secondo quanto si apprende, un automobilista ha improvvisamente perso il controllo della propria vettura, finendo la sua corsa contro un albero situato al margine della carreggiata. Le cause che hanno.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Perde il controllo della moto e si schianta contro un albero: 25enne trasportato in ospedale in elicottero. È graveLUGO DI VICENZA (VICENZA) - Perde il controllo della moto e si schianta contro un albero: è accaduto alle 16. Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un albero: 68enne incastrato nell'abitacoloL'incidente si è verificato nella giornata di sabato 14 marzo 2026 lungo l’ex strada provinciale 61, nel territorio comunale di Basiliano Incidente... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Perde il controllo dell’auto e finisce contro un albero: soccorso il conducente; Perde il controllo dell'auto e si ribalta, momenti di paura per un uomo: in azione i soccorsi; Vigevano, perde il controllo dell’auto mentre sta andando a lavorare e finisce nel canale: muore a 64 anni; Perde il controllo dell’auto e finisce contro un tir, incidente mortale in tangenziale. Perde il controllo dell'auto e si ribalta, momenti di paura per un uomo: in azione i soccorsiSEDICO. Perde il controllo dell'auto e finisce per ribaltarsi. Momenti di paura nel corso della mattinata lungo la strada provinciale SP635, nel territorio comunale di Sedico, a causa di un incidente ... ildolomiti.it Incidente stradale, perde il controllo dell’auto e finisce fuori stradaIncidente sulla SP635 a Sedico, auto fuori strada. Intervento dei Vigili del Fuoco, conducente assistito e rilievi dei Carabinieri. nordest24.it Terza sconfitta consecutiva dell'Apu, che perde contro una Treviso in gran forma e dice addio al sogno play-off. Le pagelle dei bianconeri nel link al primo commento - facebook.com facebook Stretta su Hormuz. Il mondo perde 500 milioni di barili. Negoziati in bilico x.com