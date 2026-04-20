Una giovane scrittrice under 30 si sta facendo conoscere per le sue narrazioni che esplorano le esperienze delle donne e la realtà del sud Italia. La sua voce si distingue per il modo diretto e sincero con cui affronta temi spesso trascurati o poco rappresentati nella letteratura contemporanea. I suoi lavori sono stati accolti con interesse da parte di lettori e critici, contribuendo a far emergere nuove prospettive sulla vita e le comunità del sud.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Duramadre, il secondo romanzo di Erica Cassano edito per Garzanti, è arrivato da poco nelle librerie e sembra avere tutte le carte in regola per replicare il successo raggiunto da La grande sete, l’esordio letterario di questa giovane scrittrice che ha dominato le classifiche di vendita nel 2025 per 10 settimane consecutive. La prima fatica di Cassano è stata pubblicata, infatti, a marzo 2025 in Italia per raggiungere, proprio nei giorni scorsi, anche il mercato francese grazie ad Editions JC Lattes ed è stato un vero e proprio caso editoriale.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Perché leggere Erica Cassano, rivelazione under 30 che racconta le donne e il sud

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Piove di Sacco. Il passato per leggere il presente; Padova, il Festival del romanzo storico: persone, idee e visioni oltre gli schemi nelle varie epoche. Strukul direttore artistico; In Duramadre il secondo romanzo di Erica Cassano reduce dal successo di La grande sete segreti maledizioni e non detti trasfigurano la realtà I personaggi si svelano a poco a poco.

I volti della vergogna in Duramadre, il secondo romanzo di Erica CassanoIn Duramadre, il secondo romanzo di Erica Cassano, reduce dal successo di La grande sete, segreti, maledizioni e non detti trasfigurano la realtà. I personaggi si svelano a poco a poco ... iodonna.it

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Duramadre - Erica Cassano Questo è il secondo romanzo di Erica Cassano, dopo la Grande sete. La “duramadre” del titolo fa riferimento a tre cose diverse. Simboleggia il pensiero e l’intelligenza, visto che la dura madre è una parte del cervello; poi richiama i - facebook.com facebook