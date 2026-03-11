Uomini E Donne Matteo Stratoti Smascherato | Le Cose Che Racconta Sono Bugie!

A Uomini e Donne, Matteo Stratoti è finito al centro di una polemica dopo aver condiviso un racconto che ha coinvolto i presenti. Tuttavia, alcune segnalazioni sul suo passato sono state diffuse, mettendo in discussione quanto raccontato. La vicenda ha suscitato reazioni tra il pubblico e i partecipanti al programma, portando alla luce nuove informazioni sulla figura coinvolta.

Scoppia la polemica a Uomini e Donne: dopo il racconto commovente di Matteo Stratoti emergono segnalazioni sul suo passato. Intanto il trono di Sara Gaudenzi sembra sempre più vicino ad Alessio. Nell’ultima puntata di Uomini e Donne si è vissuto un momento particolarmente intenso quando il corteggiatore Matteo Stratoti ha deciso di aprirsi davanti alla tronista Sara Gaudenzi, raccontando una parte molto delicata della sua vita privata. Durante il confronto in studio, Matteo ha parlato di un’infanzia complicata e di un rapporto difficile con il padre. Con parole cariche di emozione ha spiegato di aver vissuto momenti duri, arrivando a definire se stesso come una persona che “viene dalla strada”. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

