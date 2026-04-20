Perché il vino andrebbe bevuto sempre in compagnia e mescolato con l'acqua

Secondo alcune tradizioni antiche, il vino era considerato più adatto a essere consumato in compagnia e con una piccola aggiunta di acqua. Questa pratica risale all’epoca dell’Antica Grecia, dove si credeva che mescolare il vino con l’acqua aiutasse a moderare il suo effetto e favorire la convivialità. Oggi, molte culture mantengono questa usanza, legandola a rituali e abitudini sociali di lunga data.

Sapete che il vino andrebbe sempre bevuto in compagnia e con l'aggiunta di un po' di acqua? Per capire il motivo bisogna tornare indietro nel tempo all'Antica Grecia.🔗 Leggi su Fanpage.it

Upon my return, the Regent’s child clings to me: 'Mother, don’t leave!' #drama #love #engsub

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