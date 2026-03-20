Strappa l'orecchio a morsi al padrone di casa il litigio perché a Villaricca Due manca l'acqua
A Villaricca, un uomo di 33 anni è stato arrestato dopo aver aggredito il padrone di casa durante un litigio condominiale. Nel corso della lite, ha morso e strappato un orecchio alla vittima. La disputa è avvenuta in un contesto legato alla mancanza d'acqua nel condominio. L'aggressore è stato successivamente fermato dalle forze dell'ordine.
Un 33enne è stato arrestato a Villaricca (Napoli): durante un litigio condominiale ha aggredito il padrone di casa strappandogli un orecchio con un morso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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