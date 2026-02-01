Il delfino cammina con la coda sull'acqua | cos'è il tail-walking e perché è così raro

Da fanpage.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un video incredibile mostra un delfino che si muove in modo insolito, con la coda che tocca l’acqua mentre si solleva in verticale. Si tratta di un comportamento chiamato

Un video rarissimo mostra un delfino che "cammina" in verticale sull'acqua con la coda. Un comportamento eccezionale conosciuto come "tail-walking" e difficilissimo da osservare in natura.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Delfino Cammina

Cosa significa quando il cane morde l’aria all’improvviso: cos’è il “fly biting” e perché lo fa

Il comportamento di un cane che morde l’aria improvvisamente, noto come

Kilian Jornet e l’oscura presenza del “terzo uomo” sull’Everest: “Mi seguiva, non sapevo chi fosse”

Kilian Jornet, noto alpinista e atleta di montagna, ha raccontato di un’esperienza inquietante sull’Everest, dove ha avvertito la presenza di un

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.