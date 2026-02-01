Il delfino cammina con la coda sull'acqua | cos'è il tail-walking e perché è così raro

Un video incredibile mostra un delfino che si muove in modo insolito, con la coda che tocca l’acqua mentre si solleva in verticale. Si tratta di un comportamento chiamato

Un video rarissimo mostra un delfino che "cammina" in verticale sull'acqua con la coda. Un comportamento eccezionale conosciuto come "tail-walking" e difficilissimo da osservare in natura.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Delfino Cammina

Il comportamento di un cane che morde l’aria improvvisamente, noto come

Kilian Jornet, noto alpinista e atleta di montagna, ha raccontato di un’esperienza inquietante sull’Everest, dove ha avvertito la presenza di un

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Dopo un ottimo risultato ottenuto sul difficile campo della Flacco Delfino Curi, domenica si riprende il cammino per cercare di portare l'intera posta in palio. Giochiamo tra le mura amiche ed affrontiamo un avversario tosto. Vi aspettiamo numerosi come sempre - facebook.com facebook