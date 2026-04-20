Per Terni Academy sconfitta e retrocessione

Nell’ultima partita della stagione, Terni Volley Academy ha subito una sconfitta in tre set contro Gerbaudo Savigliano, con i parziali di 19-25, 25-27 e 19-25. I principali marcatori per la squadra locale sono stati Martinez con 17 punti, Caporossi con 12 e Hristov con 4. La partita ha portato alla retrocessione della squadra, che conclude la stagione in questa posizione.

TERNI VOLLEY ACADEMY 0 GERBAUDO SAVIGLIANO 3 (19-25, 25-27, 19-25) TERNI: Martinez 17, Caporossi 12, Catinelli 8, Picardo 4, Biasotto 2, Ciupa 1, Broccatelli (L), Hristov 4, Trappetti, Troiani. N.E. - Mugnolo, Bontempo, Giacomini. All. Cristiano Camardese. SAVIGLIANO: Schiro 18, Rossato 17, Ballan 7, Bonola 6, Sacripanti 6, Pistolesi 1, Rabbia (L1), Carlevaris, Galaverna (L2). N.E. - Rainero, Bacco, Quaranta, Guiotto, Girotto. All. Andrea Berra. Arbitri: Alessio Lambertini (PR) ed Enrico Autuori (SA). ACADEMY (b.s. 11, v. 3, muri 6, errori 11). MONGE (b.s. 9, v. 4, muri 7, errori 6). TERNI - Si chiude con amarezza l’avventura nel campionato di serie A3 maschile della Terni Volley Academy.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Per Terni Academy sconfitta e retrocessione Terni Volley Academy DFV Lecce, pregara Notizie correlate Sconfitta amara per Terni AcademyGREEN VOLLEY GALATONE 3 TERNI VOLLEY ACADEMY 1 (26-24, 22-25, 28-26, 25-23) GALATONE: Padura Diaz 25, Giuliani 16, Caciagli 16, Frage Rubin 9,... Guancia Volley Academy sconfitta a VollaTrasferta amara per la Guancia Volley Academy, che nel big match di giornata esce sconfitta per 3-1 sul campo del Volla al termine di una gara... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Per Terni Academy sconfitta e retrocessione; Terni Volley Academy-Savigliano 0-3, i rossoverdi retrocedono in Serie B; Retrocessione amara: Ma abbiamo riportato la pallavolo a Terni. E forse saremo ancora in serie A3; Playout salvezza, Dragons sconfitti a Savigliano: decisiva Gara 4 al Pala Terni. Sconfitta amara per Terni AcademyGALATONE: Padura Diaz 25, Giuliani 16, Caciagli 16, Frage Rubin 9, Musardo 6, Aloisi 4, Prosperi Turri (L1), Cremoni 5, De Giorgi, Colaci. N.E. – Miraglia, Passari ... lanazione.it Volley serie A3 maschile. Terni Academy sconfitta tra le mura amicheTERNI: Martinez 14, Ciupa 11, Catinelli 2, Biasotto 2, Picardo 1, Caporossi 1, Broccatelli (L1), Hristov 4, Mugnolo, Troiani, Trappetti (L2). N.E. – Bontempo. All ... lanazione.it Cuore, grinta e PalaTerni: uniti per il sogno salvezza. Terni Volley Academy #playout #gara4 #palaterni #conadpalaternivolleyacademy #savigliano - facebook.com facebook