Sconfitta amara per Terni Academy

Nella partita tra Green Volley Galatone e Terni Volley Academy, la squadra di casa ha vinto con un punteggio di 3-1. I set si sono conclusi con i seguenti punteggi: 26-24, 22-25, 28-26 e 25-23. Tra i giocatori di Galatone, Padura Diaz ha segnato 25 punti, mentre Giuliani e Caciagli hanno entrambi totalizzato 16 punti.

GREEN VOLLEY GALATONE 3 TERNI VOLLEY ACADEMY 1 (26-24, 22-25, 28-26, 25-23) GALATONE: Padura Diaz 25, Giuliani 16, Caciagli 16, Frage Rubin 9, Musardo 6, Aloisi 4, Prosperi Turri (L1), Cremoni 5, De Giorgi, Colaci. N.E. – Miraglia, Passari, De Col, Muscatello (L2). All. Fabrizio Licchelli. TERNI: Martinez 30, Caporossi 17, Ciupa 9, Biasotto 4, Catinelli 4, Mugnolo 2, Broccatelli (L1), Hristov 3, Troiani 1, Picardo, Trappetti (L2). N.E. – Bontempo. All. Cristiano Camardese. Arbitri: Marco Pazzaglini (RM) e Giorgia Adamo (TP). GREEN (b.s. 13, v. 5, muri 22, errori 11). TERNI (b.s. 15, v. 2, muri 16, errori 6). TERNI - Sconfitta amara nell’ultimo atto della stagione regolare del campionato di serie A3 maschile per la Terni Volley Academy che rimanda ai play-out la speranza di salvezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sconfitta amara per Terni Academy Articoli correlati Energy Time Campobasso-Terni Volley Academy 1-3, nuova sconfitta per i dragonsAncora una sconfitta per la Terni Volley Academy, che torna a mani vuote dalla trasferta di Vinchiaturo battuta 3-1 dalla EnergyTime Campobasso... Juventus-Cagliari: sconfitta amaraLa Juventus incassa una sconfitta amara in casa del Cagliari (1-0, rete di Mazzitelli al 65? su calcio piazzato) il 17 gennaio 2026, e le pagelle dei... ErmGroup Volley Altotevere VS Terni Volley Academy Tutto quello che riguarda Terni Academy Terni Volley Academy ai Play out: avversario dei Dragons, date e regolamentoLa compagine di coach Camardese affronterà il Monge Gerbaudo Savigliano nella lotteria per evitare la retrocessione ... today.it Terni Volley Academy, oltre mille cuori rossoverdi per spingere i Dragons: le combinazioni per la salvezzaLa compagine di Camardese affronta Modica nell’ultima sfida casalinga della stagione regolare. Ospite d’onore del pomeriggio il portiere brasiliano Nelson Dida ... today.it