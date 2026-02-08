L'orario in cui vai a dormire può influenzare la salute del cuore secondo uno studio
Andare a letto tardi può aumentare del 16% il rischio di problemi al cuore. Uno studio britannico conferma che chi si addormenta molto tardi ha più probabilità di sviluppare malattie cardiache rispetto a chi va a dormire prima. La ricerca sottolinea come l’orario del sonno possa incidere sulla salute, anche senza altri fattori di rischio.
Andare a letto molto tardi aumenta del 16% il rischio di problemi cardiaci: degli studi britannici collegano sonno tardivo, stile di vita e salute del cuore.🔗 Leggi su Fanpage.it
