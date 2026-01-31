Troppo tempo su Instagram? Uno studio italiano spiega perché potresti sentirti sempre più distante dal tuo corpo

Molti passano ore sui social come Instagram e TikTok senza rendersi conto, ma questa abitudine può portare a sentirsi sempre più distanti dal proprio corpo. Uno studio italiano sottolinea come il tempo trascorso a modificare foto e guardare contenuti possa influire sul rapporto con se stessi, creando una sensazione di disconnessione che si fa sentire nel quotidiano.

Passare ore a modificare foto, applicare filtri e guardare contenuti su Instagram e TikTok può avere un effetto inaspettato: col tempo si perde il contatto con il proprio corpo. È quanto emerge da una ricerca pubblicata sul Journal of Behavioral Addictions, condotta su 216 studenti universitari italiani tra i 18 e i 33 anni. Lo studio ha seguito i partecipanti per quattro mesi, tra il 2023 e il 2024, scoprendo che più della metà trascorreva almeno due ore al giorno sui social media. Finora non era chiaro se fosse questo distacco a spingere verso un uso eccessivo dei social, oppure il contrario.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Uno studio condotto da tre università di Pisa evidenzia come un uso eccessivo dei social media possa ridurre la connessione con il proprio corpo, influenzando la percezione delle sensazioni fisiche e creando un senso di distacco dalla propria esperienza corporea.

Perché il tempo sembra passare più in fretta man mano che invecchiamo? È una domanda che molti si pongono, soprattutto quando si rendono conto che le vacanze di un tempo duravano un'eternità e ora i mesi volano senza lasciare traccia.

