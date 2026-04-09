Moby Prince 35 anni dopo | Livorno si unisce per le 140 vittime

A 35 anni dalla tragedia del Moby Prince, la città di Livorno si appresta a ricordare le 140 vittime coinvolte nell’incidente. Le autorità religiose e i cittadini si riuniranno venerdì 10 aprile per partecipare a diversi eventi commemorativi, dedicati al ricordo di quanto accaduto quella notte. La giornata sarà caratterizzata da momenti di riflessione e cerimonie pubbliche, con l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo della tragedia.

Le autorità religiose e i cittadini si preparano a onorare la memoria delle 140 vittime della strage del Moby Prince attraverso una serie di momenti commemorativi previsti per venerdì 10 aprile. L’evento segna il 35° anniversario del tragico incendio che colpì il traghetto diretto verso Olbia nel 1991, nei pressi del porto di Livorno. Un programma di memoria tra fede e partecipazione civile. Le celebrazioni del prossimo venerdì includeranno una messa presieduta dal vescovo, seguita da un corteo organizzato per ricordare le persone che persero la vita in quella notte di aprile. Durante la giornata sono previste anche deposizioni di corone e fiori in segno di rispetto verso tutti i defunti coinvolti nel sinistro marittimo, l’incidente più grave mai registrato per la marina mercantile italiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Moby Prince, 35 anni dopo: Livorno si unisce per le 140 vittime Moby Prince, venerdì 10 aprile le commemorazioni nel 35esimo anniversario della strage: il programma delle iniziativeQuest’anno ricorre il 35° Anniversario della strage del Moby Prince, la più grande tragedia della marineria civile italiana che si consumò la sera... Moby Prince, una statua nel ricordo della strage: via libera da Comune e ConcessioniLuni (La Spezia), 5 aprile 2026 – E’ una delle pagine oscure della storia italiana. Temi più discussi: Moby Prince, 35 anni dopo la tragedia; Moby Prince, 35 anni senza verità: Livorno si prepara alle celebrazioni del 10 aprile; 35 anni fa il disastro del Moby Prince; Moby Prince, il ricordo delle vittime a 35 anni dalla strage ancora senza giustizia. 35 anni fa il disastro del Moby PrinceLIVORNO : Familiari, associazioni e autorità si riuniranno a Livorno per commemorare le vittime del disastro che costò la vita a 140 persone ... toscanamedianews.it Per non dimenticare: le cerimonie per il 35° anniversario della tragedia del Moby PrinceQuest’anno ricorre il 35° Anniversario della tragedia del Moby Prince, la più grande sciagura della marineria civile italiana, che si consumò la sera del 10 aprile 1991 davanti al porto di Livorno. L’ ... livornopress.it “Per non dimenticare”: le cerimonie per il 35° anniversario della tragedia del Moby Prince #livorno #mobyprince #10aprile - facebook.com facebook “Per non dimenticare”: le cerimonie per il 35° anniversario della tragedia del Moby Prince #livorno #mobyprince #10aprile x.com