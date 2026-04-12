Come sta Vezzosi svenuto dopo un colpo al volto davanti alla mamma in lacrime al Viola Park
Durante la partita tra Fiorentina e Sassuolo, si è verificato un episodio che ha causato molta preoccupazione. Un giocatore è stato colpito al volto e si è accasciato a terra, svenuto, davanti alla mamma che piangeva in tribuna. La scena si è svolta davanti agli occhi di tifosi e spettatori presenti allo stadio, creando momenti di grande tensione. Le sorti del giocatore sono ancora da aggiornare.
Attimi di grande paura al Viola Park durante Fiorentina-Sassuolo per un duro colpo subito da Vezzosi al volto. Il calciatore è stato soccorso d’urgenza e portato fuori in barella, ma sarebbe rimasto cosciente.🔗 Leggi su Fanpage.it
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