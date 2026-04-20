Per l' Arsenal è il momento del rimpianto

Nel finale di partita, l'Arsenal si trova in svantaggio e si lancia all’attacco in modo molto deciso. Al minuto 95, con tutti i giocatori spinti in avanti, la squadra ospite muove la palla verso l’esterno, dove Trossard riceve il pass. La squadra in vantaggio, allenata da Guardiola, si difende compatta e racchiusa nella propria area, lasciando pochi spazi agli avversari.

Al minuto 95 l’Arsenal è in svantaggio e ormai nella fase di attacco matto e disperatissimo. Con tutti i giocatori nella metà campo del City, contro una squadra di Guardiola tutta ristretta in pochi metri davanti alla propria area, la palla arriva sull’esterno a Trossard. Il belga controlla, alza la testa e mette un cross pulitissimo a centro area per Havertz. Il tedesco si è liberato bene dal marcatore e può impattare senza ostacoli ma la palla finisce di pochissimo alta sopra alla traversa. È la seconda volta che manca una grande occasione per pochi centimetri. L'Etihad tira un sospiro di sollievo e capisce che il peggio è passato e, mentre Havertz sembra inconsolabile, Arteta si butta a terra come per espiare una colpa.🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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