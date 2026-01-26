Carrick saluta il grande momento per il Manchester United dopo la vittoria in casa dell’Arsenal

Michael Carrick, allenatore ad interim del Manchester United, ha espresso soddisfazione per la recente vittoria per 3-2 contro l’Arsenal all’Emirates. Dopo il match, Carrick ha commentato il rendimento della squadra, sottolineando l’importanza di questo risultato nel contesto della stagione. La vittoria rappresenta un momento significativo per i Red Devils, che continuano a lavorare con impegno sotto la guida temporanea dell’allenatore.

L'allenatore dei Red Devils ha elogiato i suoi giocatori dopo la vittoria nel nord di Londra L'allenatore ad interim del Manchester United Michael Carrick ha salutato la sua squadra dopo la vittoria per 3-2 sull'Arsenal domenica all'Emirates. I Red Devils hanno lottato per rimontare e hanno raccolto tre punti cruciali mentre cercano di rimanere a caccia di un posto europeo in Premier League. Per l'Arsenal si è trattato di un duro colpo per la corsa al titolo, con il distacco da Manchester City e Aston Villa ora di soli quattro punti.

L’Arsenal vince un “grande momento” per il Man Utd, dice CarrickMichael Carrick ha definito la vittoria del Manchester United per 3-2 contro l’Arsenal un “grande momento” per il club.

