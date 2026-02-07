Viviano ricorda i suoi anni all’Arsenal, confessando che in panchina puzzava di vodka. L’ex portiere rivela anche il suo grande rammarico: non aver partecipato a Euro 2012. Poi, confessa che il suo vero rimpianto è aver lasciato l’Inter nell’ultimo anno di Julio Cesar.

Lo stato di WhatsApp come stato dell’anima. Emiliano Viviano un tempo nell’app verde scriveva "infiammata putrida cagna laida", oggi mette il simbolo dell’infinito e un pesce palla: "Gonfio come sono io, di amore per la mia compagna". Che evoluzione è? "Da calciatore, per tenere viva la fiamma, avevo sempre addosso quel tipo di rabbia. Oggi sono più sereno, ho imparato ad esserlo anche pensando a quel lato del carattere, zero diplomazia, che anche se avevo ragione mi portava al torto. E ha condizionato la mia carriera". Mica solo colpa di quello. "Io ho fatto tante cazzate e poi gliele racconto, ma non ho mai considerato un errore il dire quello che penso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Viviano: "In panchina all'Arsenal puzzavo di vodka. L'Inter? Il mio rimpianto"

Andrea Mazzantini, ex portiere di Inter, Perugia e Siena, ripercorre la propria carriera sportiva, tra infortuni, momenti di tensione e ricordi personali.

Christian Riganò si confessa in un'intervista alla Gazzetta, condividendo aneddoti e riflessioni sulla sua carriera.

