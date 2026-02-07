Viviano | In panchina all' Arsenal puzzavo di vodka L' Inter? Il mio rimpianto

Da gazzetta.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Viviano ricorda i suoi anni all’Arsenal, confessando che in panchina puzzava di vodka. L’ex portiere rivela anche il suo grande rammarico: non aver partecipato a Euro 2012. Poi, confessa che il suo vero rimpianto è aver lasciato l’Inter nell’ultimo anno di Julio Cesar.

Lo stato di WhatsApp come stato dell’anima. Emiliano Viviano un tempo nell’app verde scriveva "infiammata putrida cagna laida", oggi mette il simbolo dell’infinito e un pesce palla: "Gonfio come sono io, di amore per la mia compagna". Che evoluzione è?  "Da calciatore, per tenere viva la fiamma, avevo sempre addosso quel tipo di rabbia. Oggi sono più sereno, ho imparato ad esserlo anche pensando a quel lato del carattere, zero diplomazia, che anche se avevo ragione mi portava al torto. E ha condizionato la mia carriera".  Mica solo colpa di quello.  "Io ho fatto tante cazzate e poi gliele racconto, ma non ho mai considerato un errore il dire quello che penso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

viviano in panchina all arsenal puzzavo di vodka l inter il mio rimpianto

© Gazzetta.it - Viviano: "In panchina all'Arsenal puzzavo di vodka. L'Inter? Il mio rimpianto"

Approfondimenti su Viviano Arsenal

Mazzantini racconta: «Penso ancora alla morte di Ceccotti, all’Inter mandai a quel paese Ronaldo. Vi dico il mio maggior rimpianto»

Andrea Mazzantini, ex portiere di Inter, Perugia e Siena, ripercorre la propria carriera sportiva, tra infortuni, momenti di tensione e ricordi personali.

Riganò si racconta: «Idolo a Firenze? Sono una persona normale. L’area di rigore è sempre stato il mio habitat. Il mio grande rimpianto…»

Christian Riganò si confessa in un'intervista alla Gazzetta, condividendo aneddoti e riflessioni sulla sua carriera.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Viviano Arsenal

Argomenti discussi: Viviano difende un ex compagno: Non ha tradito la Fiorentina, fu Montella a chiedere la sua cessione.

viviano in panchina allViviano: All'Arsenal puzzavo di vodka, chiuso in hotel ad aspettare l'InterL'ex portiere racconta alcuni aneddoti legati alla propria carriera. calciomercato.com

Viviano: Inter, che rimpianto: una cazzata fatta di pancia. Allenare? Sì, ma poi vedo Chivu…Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex portiere Emiliano Viviano ha parlato del suo passato e anche del periodo all'Inter: «Infatti ho avuto un feeling umano splendido con allenatori ai quali ... fcinter1908.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.