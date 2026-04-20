Per la morte di Suleman dobbiamo sentirci tutti moralmente colpevoli

In seguito alla morte di Suleman, si è parlato di una responsabilità collettiva. Si era pensato di dedicare un minuto di silenzio in Consiglio comunale per ricordarlo, così come per altre persone che avevano dato lustro alla città. Tuttavia, l’unico omaggio è arrivato attraverso un intervento durante la riunione, senza ulteriori cerimonie ufficiali.