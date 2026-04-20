Per la morte di Suleman dobbiamo sentirci tutti moralmente colpevoli
In seguito alla morte di Suleman, si è parlato di una responsabilità collettiva. Si era pensato di dedicare un minuto di silenzio in Consiglio comunale per ricordarlo, così come per altre persone che avevano dato lustro alla città. Tuttavia, l’unico omaggio è arrivato attraverso un intervento durante la riunione, senza ulteriori cerimonie ufficiali.
Per lui avrebbe voluto un minuto di silenzio in Consiglio comunale, come per altre persone che hanno contribuito a dare valore e lustro alla città, ma almeno è stato ricordato dal suo intervento. Matteo Anelli (Piacenza Coraggiosa) ha espresso «profonda inquietudine» per la morte di Suleman.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Notizie correlate
Lecce, Corvino commenta il mercato: «Siamo un laboratorio di idee, se dobbiamo sentirci dire dai tifosi…»Zaragoza Roma, svelate le cifre dell’eventuale riscatto: occhio alla clausola! Cagliari, le ultimissime sul riscatto di Kilicsoy: club convinto...
Cagliari, Pisacane svela: «Siamo tutti colpevoli. Non è colpa di uno o di due, è la colpa di tutti, a partire da me»Chiesa, altra occasione sprecata: tifosi delusi e addio sempre più vicino! Gattuso valuta per i playoff Cagliari, Pisacane svela: «Siamo tutti...
Contenuti di approfondimento
Si parla di: Va in arresto cardiaco: 50enne salvato da due agenti della polizia locale di Bologna.
La morte di Suleman arriva in consiglio. Anelli Serve riflessione su governance del polo logisticoLa tragica morte di Suleman Muhammad, travolto da un treno regionale lo scorso 2 aprile mentre attraversava i binari per tagliare verso il polo ... piacenzasera.it
Decine di lavoratori attraversano qui Dove è morto Suleman il passaggio è aperto fotogalleryIn fondo a via Bazzani il vialone lunghissimo si interrompe senza preavviso. Qui la teoria dei giganteschi capannoni cresciuti negli ultimi anni sul ... piacenzasera.it