Pantaleo Corvino si presenta in conferenza stampa e non risparmia battute sul mercato. Il direttore sportivo del Lecce definisce la società “un laboratorio di idee” e replica alle critiche dei tifosi, senza nascondere le difficoltà della sessione invernale appena conclusa. Corvino sottolinea che il club sta lavorando con idee chiare, anche se sa che non tutti sono d’accordo.

© Calcionews24.com - Lecce, Corvino commenta il mercato: «Siamo un laboratorio di idee, se dobbiamo sentirci dire dai tifosi…»

Corvino, direttore sportivo del Lecce, ha già delineato le strategie per il calciomercato invernale.

Corvino: Sono stanco, ma il presidente ha depositato un rinnovo di contratto. Vado avanti per i tifosiIl responsabile dell'area tecnica ha parlato anche del suo futuro a margine della conferenza stampa di fine mercato tenutasi oggi ... calciolecce.it

Lecce, Corvino rivela: Rifiutate offerte per Tiago Gabrie, Gaspar, Banda e CoulibalyNel corso della conferenza stampa odierna, il responsabile dell'area tecnica del Lecce ha commentato la situazione della sua squadra dal punto di. tuttomercatoweb.com

U.S. Lecce. . In conferenza stampa il Responsabile dell'Area Tecnica Pantaleo Corvino e il Direttore Sportivo Stefano Trinchera - facebook.com facebook

Ufficiale l’arrivo del centrocampista al #Lecce Corvino piazza il colpo x.com