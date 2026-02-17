Cagliari Pisacane svela | Siamo tutti colpevoli Non è colpa di uno o di due è la colpa di tutti a partire da me

Pisacane ha dichiarato che tutti i giocatori del Cagliari sono responsabili della sconfitta contro il Lecce, conclusa 0-2. Durante il commento post partita su DAZN, l’ex difensore ha ammesso che il problema riguarda l’intera squadra, incluso sé stesso, e ha sottolineato come le colpe siano condivise. La partita, valida per la 25esima giornata di Serie A, si è disputata al Sant’Elia e ha visto i sardi perdere in modo netto.

