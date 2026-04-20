La guerra in Medio Oriente sta creando difficoltà per il settore del lusso, che negli ultimi anni aveva intensificato i rapporti con i paesi del Golfo. Le aziende di alta moda avevano aumentato le proprie operazioni e investimenti nella regione, ma gli sviluppi recenti rischiano di compromettere queste collaborazioni e le strategie di mercato. La situazione politica e militare ha portato a un'attenzione maggiore sulla stabilità e sulle conseguenze per il settore.

Negli anni scorsi i marchi di alta moda avevano fatto sempre più affidamento sui paesi del Golfo Persico, dove gli affari sono crollati Il Medio Oriente è un mercato importantissimo per i marchi di lusso, che in questi anni hanno investito parecchio per espandersi in paesi come Emirati Arabi Uniti, Bahrein o Qatar, già molto ricchi e diventati sempre più attrattivi per turisti e imprenditori internazionali. Anche le case di moda e i grossi conglomerati però stanno facendo i conti con la guerra cominciata a fine febbraio, che sta provocando perdite significative per un settore da decine di miliardi di euro, e che adesso per risollevarsi si ritrova a dover cambiare strategia.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Per il settore del lusso la guerra in Medio Oriente è un bel problema

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