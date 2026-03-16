Scarseggia la carta igienica | l' altro problema della guerra in Medio Oriente
La guerra in Medio Oriente sta influenzando anche la vita quotidiana in altri paesi, dove si registrano carenze di beni di prima necessità. Tra questi, la carta igienica è tra i prodotti più difficili da trovare, creando disagi tra i consumatori. Le tensioni nel territorio interessano vari settori, generando effetti che si fanno sentire anche lontano dal conflitto.
La guerra in Medio Oriente, e le conseguenti tensioni energetiche globali, stanno provocando effetti indesiderati anche a migliaia di chilometri di distanza dal fronte. In Giappone, per esempio, nelle ultime settimane sui social media si è diffusa una curiosa preoccupazione: la possibile carenza di carta igienica. Il timore nasce dal rapido aumento dei prezzi del petrolio e dalla chiusura, o comunque forte limitazione, del traffico navale nello Stretto di Hormuz, uno dei principali corridoi commerciali del pianeta. Molti utenti giapponesi hanno iniziato a ricordare la crisi petrolifera degli anni Settanta, quando l’impennata dei prezzi dell’energia provocò un’ondata di acquisti compulsivi nei supermercati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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