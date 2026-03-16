La guerra in Medio Oriente sta influenzando anche la vita quotidiana in altri paesi, dove si registrano carenze di beni di prima necessità. Tra questi, la carta igienica è tra i prodotti più difficili da trovare, creando disagi tra i consumatori. Le tensioni nel territorio interessano vari settori, generando effetti che si fanno sentire anche lontano dal conflitto.

La guerra in Medio Oriente, e le conseguenti tensioni energetiche globali, stanno provocando effetti indesiderati anche a migliaia di chilometri di distanza dal fronte. In Giappone, per esempio, nelle ultime settimane sui social media si è diffusa una curiosa preoccupazione: la possibile carenza di carta igienica. Il timore nasce dal rapido aumento dei prezzi del petrolio e dalla chiusura, o comunque forte limitazione, del traffico navale nello Stretto di Hormuz, uno dei principali corridoi commerciali del pianeta. Molti utenti giapponesi hanno iniziato a ricordare la crisi petrolifera degli anni Settanta, quando l’impennata dei prezzi dell’energia provocò un’ondata di acquisti compulsivi nei supermercati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Scarseggia la carta igienica": l'altro "problema" della guerra in Medio Oriente

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