La guerra in Medio Oriente sta avendo ripercussioni sul settore energetico europeo, con l’Italia che importa gran parte del gas dal Golfo Persico. Le tensioni nella regione hanno causato preoccupazioni legate all’approvvigionamento e ai prezzi delle risorse energetiche. Le autorità italiane stanno monitorando la situazione e valutando possibili ripercussioni sui consumi e sulla stabilità del mercato.

I paesi europei, e soprattutto l'Italia, dipendono molto dal gas importato dal golfo Persico: ora tutto si sta bloccando La guerra in Medio Oriente è un grosso problema per il mercato mondiale dell’energia: i paesi del Golfo sono tra i maggiori produttori di gas e petrolio al mondo, e con la guerra si è bloccata quasi del tutto la circolazione nello stretto di Hormuz, cioè l’unico canale marittimo da cui gas e petrolio trasportati via nave possono uscire dal golfo Persico. È un problema enorme, dato che da Hormuz passa un quinto di tutto il petrolio e di tutto il gas naturale liquefatto (GNL) venduti al mondo. L’interruzione del commercio ha già fatto aumentare i prezzi di gas e petrolio. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La guerra in Medio Oriente è un grosso problema anche per l’energia

Guerra in Medio Oriente, anche in Italia allerta massima: il Viminale innalza la vigilanza su 28.000 obiettivi sensibiliLo scontro in corso in Medio Oriente aumenta il rischio di un’escalation in Europa e anche sul territorio italiano.

Gli aggiornamenti sulla guerra in medio oriente: droni iraniani colpiscono l'AzerbaijanAttaccati un terminal dell'aereoporto e una scuola. Il ministro degli Esteri azero chiede spiegazioni e non esclude una risposta appropriata ... ilfoglio.it

Il sesto giorno di guerra in Medio Oriente. La Russia si smarca: L’Iran non ci ha chiesto alcun aiutoTeheran ha lanciato una nuova ondata di attacchi contro Israele e attaccato il quartier generale delle forze curde nel Kurdistan iracheno ... dire.it

MEDIO ORIENTE | Beirut, i Pasdaran che operano in Libano saranno arrestati. Mossa contro Hezbollah, ristabilito l'obbligo di visto per gli iraniani. #ANSA x.com

È il sesto giorno di guerra in Medio Oriente, tra Stati Uniti e Israele da una parte e Iran dall’altra. Cos’è successo stamattina, in ordine: • L’Iran ha continuato ad attaccare Israele e vari paesi del Golfo, tra cui soprattutto il Qatar. Nella notte anche Israele ha ricom - facebook.com facebook