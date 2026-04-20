Pentafive Quintet

Il Pentafive Quintet è un gruppo musicale formato di recente che include cinque musicisti già noti al pubblico italiano. Quattro di loro insegnano presso la Scuola di Musica Pentalfa Club e la Scuola di Musica L’Esacordo, entrambe riconosciute dalla Regione Lazio. La formazione si è costituita di recente, portando in scena un progetto musicale che coinvolge professionisti già attivi nel panorama musicale e didattico nazionale.

Il è un gruppo di recente costituzione composto da elementi ben noti al pubblico romano, anzi nazionale; dei cinque musicisti quattro di essi insegnano nella Scuola di Musica Pentalfa Club e nella gemella Scuola di Musica L’Esacordo (entrambe riconosciute dalla Regione Lazio).Il.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate K?MA Jazz & Bossa QuintetSabato 21 marzo il Pasquino Art Center di Trastevere ospita KAMA Jazz & Bossa Quintet, un elegante ensemble che propone una serata all’insegna del... Tom Kirkpatrick Quintet al Count BasieUn viaggio nel cuore del grande songbook americano, dove le melodie senza tempo incontrano l’energia e il linguaggio del bebop.