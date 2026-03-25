Tom Kirkpatrick Quintet al Count Basie
Il Tom Kirkpatrick Quintet si esibirà al Count Basie, proponendo un concerto dedicato al grande songbook americano. Lo spettacolo riporterà le melodie classiche della tradizione musicale statunitense, arricchite dall’energia e dal linguaggio tipici del bebop. La performance si inserisce in un contesto di rivisitazione e interpretazione di brani storici della musica jazz.
Un viaggio nel cuore del grande songbook americano, dove le melodie senza tempo incontrano l’energia e il linguaggio del bebop. Alla guida del quintetto, la tromba elegante e incisiva di Tom Kirkpatrick, protagonista della scena jazz internazionale e collaboratore, tra gli altri, di giganti come Max Roach e Billy Higgins. Un suono limpido, diretto, capace di muoversi con naturalezza tra standard, ballads e improvvisazione. Accanto a lui: Alberto Benicchi al sax contralto, Simone Cosso alla chitarra, Emanuele Valente al contrabbasso ed Edoardo Speranza alla batteria.Una serata che riporta al centro il piacere dell’ascolto e del dialogo tra musicisti, nello spirito più autentico del jazz. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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