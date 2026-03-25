Il Tom Kirkpatrick Quintet si esibirà al Count Basie, proponendo un concerto dedicato al grande songbook americano. Lo spettacolo riporterà le melodie classiche della tradizione musicale statunitense, arricchite dall’energia e dal linguaggio tipici del bebop. La performance si inserisce in un contesto di rivisitazione e interpretazione di brani storici della musica jazz.

Un viaggio nel cuore del grande songbook americano, dove le melodie senza tempo incontrano l’energia e il linguaggio del bebop. Alla guida del quintetto, la tromba elegante e incisiva di Tom Kirkpatrick, protagonista della scena jazz internazionale e collaboratore, tra gli altri, di giganti come Max Roach e Billy Higgins. Un suono limpido, diretto, capace di muoversi con naturalezza tra standard, ballads e improvvisazione. Accanto a lui: Alberto Benicchi al sax contralto, Simone Cosso alla chitarra, Emanuele Valente al contrabbasso ed Edoardo Speranza alla batteria.Una serata che riporta al centro il piacere dell’ascolto e del dialogo tra musicisti, nello spirito più autentico del jazz. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Tom Kirkpatrick Quintet al Count Basie

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