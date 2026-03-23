Pensioni aprile 2026 | quando arrivano i pagamenti cosa controllare nel cedolino e possibili arretrati

Con l’arrivo del mese di aprile cresce l’attenzione dei pensionati sulle date di pagamento e sulle eventuali variazioni dell’importo. Anche per aprile 2026 il calendario segue le regole ormai consolidate, ma non mancano aspetti da controllare con attenzione nel cedolino, soprattutto per quanto riguarda possibili conguagli, arretrati o trattenute fiscali che possono modificare la cifra accreditata. Vediamo quindi quando saranno pagate le pensioni di aprile 2026, cosa aspettarsi nel cedolino e in quali casi possono arrivare arretrati. Quando vengono pagate le pensioni di aprile 2026. Il pagamento delle pensioni avviene, come previsto dalla normativa, nel primo giorno bancabile del mese. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

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Pensioni Aprile 2026: Pagamenti INPS Anticipati

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