Pensioni il taglio alla rivalutazione è legittimo | lo dice la Cassazione Ecco chi colpisce e perché

La Corte di Cassazione ha stabilito che il taglio alla rivalutazione delle pensioni è legittimo. La decisione riguarda le modalità con cui vengono adeguati gli importi pensionistici nel tempo, e ha suscitato reazioni da parte di vari esperti. La questione riguarda in particolare le modalità di calcolo e le eventuali limitazioni previste dalla normativa vigente. La sentenza è stata comunicata nelle ultime settimane e ha già generato dibattiti tra addetti ai lavori e rappresentanti di categorie interessate.

Non è un taglio, ma una “limatura” legittima, che già fa discutere. Con una formula che ha rapidamente attirato l’attenzione e alimentato il confronto tra esperti e cittadini, la giurisprudenza conferma la linea adottata negli ultimi anni sul fronte delle pensioni: la rivalutazione può essere ridotta senza violare la Costituzione. Si tratta di un passaggio tutt’altro che secondario, perché interviene su un meccanismo – quello dell’adeguamento all’inflazione – che incide direttamente sulla tenuta del potere d’acquisto. La scelta, dunque, tocca da vicino milioni di pensionati, soprattutto quelli con assegni medio-alti, e contribuisce a ridefinire i confini tra diritti acquisiti e margini di intervento dello Stato.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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