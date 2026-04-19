Il taglio delle pensioni è legittimo via agli assegni ridotti | la sentenza

Una sentenza della Corte Costituzionale ha stabilito che il taglio delle pensioni con importo superiore a quattro volte il trattamento minimo è legittimo. Il provvedimento riguarda il meccanismo di rivalutazione delle pensioni introdotto dal 1° gennaio 2023 e valido fino al 31 dicembre 2024. Questa decisione riguarda le pensioni ridotte da un sistema che ha modificato le modalità di aggiornamento degli assegni.

La Consulta interviene sul meccanismo di rivalutazione delle pensioni. Il sistema introdotto dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 ha impattato sulle pensioni con importo superiore a quattro volte il trattamento minimo. La sentenza n. 52 del 2026 della Corte Costituzionale ha confermato la validità del sistema di calcolo a blocchi, considerando la norma legittima. Il dubbio nasceva da una disputa sollevata dal Tribunale di Trento, al quale si era rivolto un pensionato di vecchiaia che aveva contestato il calcolo dell’Inps sulla propria pensione. La rivalutazione delle pensioni: il caso. In una sentenza della Corte Costituzionale, depositata il 16 aprile 2026, si afferma la legittimità del sistema di calcolo a blocchi per la rivalutazione delle pensioni introdotto nelle ultime leggi di bilancio per gli anni 2023 e 2024.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Il taglio delle pensioni è legittimo, via agli assegni ridotti: la sentenza PENSIONI: TUTTO CAMBIA IN MODO CLAMOROSO Sentenza STORICA della Corte Costituzionale Notizie correlate Pensioni, di quanto aumentano gli assegni da marzo con il taglio dell’Irpef: la tabella delle simulazioniA marzo le pensioni saliranno per effetto del taglio dell'Irpef previsto in manovra. Ricalcolo delle pensioni: assegni stravolti, ecco chi avrà il rimborsoErrore di calcolo nell’applicazione della manovra 2024 (legge 213/2023) sulle aliquote di rendimento delle quote retributive delle pensioni. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: È legittimo il sistema a blocchi per la rivalutazione delle pensioni; Pensioni, la Consulta salva i tagli alla perequazione 2023-2024; Ricalcolo pensioni di vecchia per errore INPS, dopo i ricorsi scattano i rimborsi; Pensioni, meno soldi ai cittadini. I giudici sono d’accordo. Pensioni tagliate per errore: l’INPS fa marcia indietro e restituisce arretrati (ma non per tutti)Un errore nel calcolo delle pensioni può trasformarsi in un rimborso inatteso. Con il Messaggio 787/2026, l’INPS chiarisce un punto decisivo: il taglio delle aliquote non si applica alle ... trading.it Pensioni dipendenti pubblici, Inps corregge il calcolo dal 2024: chi avrà arretrati e ricalcoloCon la nota n. 787, l’Inps ha chiarito che il taglio sulle aliquote di rendimento non si applica alle pensioni di vecchiaia di alcune casse. newsmondo.it L'uomo si sarebbe scagliato contro i due ferendoli con un'arma da taglio, presumibilmente una roncola - facebook.com facebook Firenze, ancora un ferito con arma da taglio: colpito al collo con una bottiglia dopo una lite x.com