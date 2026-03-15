Pensioni per casalinghe 2026 | quale assegno INPS si può avere con pochi contributi

Nel 2026, le pensioni per le casalinghe con pochi contributi sono al centro di attenzione. Molte donne che hanno dedicato anni alla cura della famiglia si chiedono quale assegno INPS potranno ricevere. La questione riguarda principalmente le modalità di calcolo e le condizioni per accedere alla pensione. Si cercano chiarimenti sui requisiti necessari per ottenere un trattamento previdenziale adeguato.

Le persone, prevalentemente donne, che hanno dedicato gran parte della vita alla cura della casa e della famiglia si chiedono quale pensione potranno ottenere in futuro. In assenza di una carriera lavorativa continuativa, i contributi previdenziali possono infatti essere molto bassi o addirittura inesistenti. Tuttavia, anche in queste situazioni esistono alcune possibilità previste dal sistema previdenziale italiano. Per chi svolge attività domestica non retribuita esiste un fondo previdenziale dedicato. Si tratta del Fondo casalinghe e casalinghi, gestito dall’INPS, che consente di costruire una pensione attraverso versamenti volontari. INPS Possono iscriversi tutte le persone tra i 16 e i 65 anni che svolgono lavori di cura familiare senza percepire uno stipendio e che non sono titolari di una pensione diretta. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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