Ricalcolo delle pensioni | assegni stravolti ecco chi avrà il rimborso

Un errore di calcolo nella legge 2132023, relativa alla manovra 2024, ha coinvolto l’applicazione delle aliquote di rendimento delle quote retributive delle pensioni. Questo errore ha provocato modifiche significative negli importi degli assegni pensionistici, con alcune pensioni che sono state riviste e modificate. Sono in corso verifiche per determinare chi avrà diritto a eventuali rimborsi e come saranno gestite le eventuali correzioni.

Errore di calcolo nell’applicazione della manovra 2024 (legge 2132023) sulle aliquote di rendimento delle quote retributive delle pensioni. Secondo quanto riportato da Repubblica la norma riguarda gli iscritti alle casse ex Inpdap: CPDEL (enti locali), CPS (sanitari), CPI (insegnanti di asilo) e CPUG (ufficiali giudiziari), in particolare chi aveva meno di 15 anni di contributi al 31 dicembre 1995.Il testo originario del Governo prevedeva il taglio per tutte le pensioni liquidate dal 1° gennaio 2024. Durante l’esame al Senato, però, la norma è stata modificata: il taglio è stato ristretto solo alle pensioni anticipate (ordinarie e per i precoci), escludendo esplicitamente le pensioni di vecchiaia (per limiti di età o di servizio). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Ricalcolo delle pensioni: assegni stravolti, ecco chi avrà il rimborso Pensioni 2026, aumenti fino a 400 euro (ma non per tutti). Ecco quali assegni ricevono di più (e chi resta a mani vuote)Le novità sulle pensioni 2026 non sono più sulla carta: da marzo gli aumenti sono arrivati in tasca e ad aprile i pensionati possono vedere il quadro... Pensioni 2026, aumenti fino a 400 euro (ma non per tutti). Ecco quali assegni hanno ricevuto di più (e chi resta a mani vuote)Le novità sulle pensioni 2026 non sono più sulla carta: da marzo gli aumenti sono arrivati in tasca e ad aprile i pensionati possono vedere il quadro... CAMBIO CANALE YOUTUBE @RimborsoEU Temi più discussi: Inps, altro errore sulle pensioni di vecchiaia. Ora scattano arretrati e interessi; INPS commette un errore nel calcolo delle pensioni, in arrivo arretrati anche per l'ambito scuola per un totale di 40milioni. Di cosa si tratta; Ricostituzione pensione con contributi esteri: tempi e importi 2026; Inps, errore sul calcolo della pensione. Ecco chi deve restituire gli importi (anche 1000 euro) a partire da aprile. Inps, altro errore sulle pensioni di vecchiaia. Ora scattano arretrati e interessiL’Istituto corregge dopo oltre due anni il taglio previsto dalla manovra 2024, ma riservato solo agli assegni anticipati. Colpiti dipendenti di sanità, ... repubblica.it Pensioni, da aprile assegni più bassi per molti: tra ricalcoli, trattenute e nuove regole INPSRecenti modifiche nel pagamento delle pensioni riguardano date di riscossione, modalità di prelievo e possibili ricalcoli. Vengono analizzati gli impatti ... finanza.com Rinnovo del CCNL nella PA: chi ha diritto al ricalcolo pensione e agli arretrati Un interessante articolo di Teresa Barone su PMI.it riporta le dichiarazioni della #FLP. “Con il rinnovo del CCNL PA, scatta il ricalcolo della pensione per i cessati dal servizio ma sol facebook