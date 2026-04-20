Pensionati online | boom di accessi allo smartphone per il cedolino

Nel 2026, l’INPS ha registrato oltre due milioni di consultazioni mensili del cedolino pensionistico attraverso i servizi online. I dati mostrano un aumento considerevole nell’uso dello smartphone per accedere ai documenti relativi alle pensioni. Questa crescita si inserisce in un quadro di diffusione sempre più ampia dell’utilizzo delle piattaforme digitali per la gestione degli aspetti previdenziali.

L’INPS ha rivelato nuovi dati sull’utilizzo dei servizi digitali per la gestione delle pensioni, segnalando che nel corso del 2026 le consultazioni mensili del cedolino online hanno superato la soglia dei due milioni di accessi. La comunicazione ufficiale dell’Istituto, datata 15 aprile 2026, evidenzia come i beneficiari stiano preferendo lo strumento telematico, tra invio diretto tramite posta elettronica e verifica sul portale istituzionale, per monitorare l’importo accreditato e le eventuali modifiche alle mensilità. La rivoluzione digitale nelle tasche dei pensionati. Un dato estremamente significativo emerge dall’analisi dell’uso delle applicazioni mobili, che mostrano una propensione verso il digitale ben superiore rispetto al sito web tradizionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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