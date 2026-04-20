Un calciatore ha parlato di un possibile trasferimento alla Juventus, sottolineando di avere un ottimo rapporto con l’attuale allenatore. Ha aggiunto di sentirsi felice all’idea di un eventuale approdo nel club, anche se non ha ancora confermato ufficialmente nulla. La sua dichiarazione ha suscitato interesse tra i tifosi e gli addetti ai lavori, in attesa di eventuali sviluppi sulla trattativa.

Pellegrini: «Io alla Juventus? Con Spalletti ho un grande rapporto. Sarei felice se.». Le dichiarazioni del centrocampista della Roma. A margine del premio “Inside The Sport 2026” a Coverciano, il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini ha fatto il punto sulla volata Champions e sul suo stato di forma. Con i giallorossi impegnati in un finale di stagione incandescente sotto la guida di Gian Piero Gasperini, il centrocampista ha predicato calma e concentrazione, isolando la squadra dalle distrazioni esterne: Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata « Quello che noi abbiamo sempre fatto da inizio stagione è stato pensare solo a noi, non guardare troppo i numeri della classifica.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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