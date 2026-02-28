Il difensore ha commentato l'episodio con Bastoni, affermando di non averlo più sentito da allora e manifestando il desiderio che Spalletti rimanga sulla panchina. Alla vigilia della partita tra Roma e Juventus, ha ripercorso i fatti di San Siro e ha parlato delle regole che possono essere applicate in situazioni simili.

"Abbiamo la consapevolezza che sarà importante, ma sappiamo anche che ci sanno poi altre undici partite da giocare ancora. Se facciamo il nostro, andrà bene". Così il difensore della Juve alla vigilia del match con la Roma, in cui i bianconeri si giocano una grossa fetta per l'accesso alla prossima Champions League. Sul futuro di Spalletti: "In nome di tutti i giocatori posso dire che ci sentiamo bene per come giochiamo, saremmo felici che Spalletti rimanesse con noi. Ma queste sono decisioni della società". E poi sull'episodio da espulsione al derby d'Italia: "Tutte le regole che possono aiutare il calcio e l’esperienza dei giocatori e degli spettatori sono positive. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kalulu: "Bastoni? Dopo quell'episodio non l'ho sentito. Sarei felice se restasse Spalletti"

Kalulu torna sull’espulsione in Inter Juve: «Dopo quell’episodio ero molto nervoso. Le scuse di Bastoni? Rispondo così»Fiorentina, Rugani si presenta: «Lazio? C’erano altre squadre in ballo ma sono contento di essere qui.

Bastoni ammette: «Quando ho sentito il contatto con Kalulu ho accentuato la caduta. La cosa che mi dispiace di più è la reazione avuta dopo»Fiorentina, Rugani si presenta: «Lazio? C’erano altre squadre in ballo ma sono contento di essere qui.

Tutto quello che riguarda Kalulu.

Temi più discussi: 'Ho spento il telefono', come Kalulu ha reagito dopo l'espulsione in Inter-Juve; Bastoni travolto dai fischi, il 'castigo' in Lecce-Inter per caso Kalulu; Bastoni torna su Inter-Juve: le nuove scuse per Kalulu e i tifosi; Kalulu e le rivelazioni dopo la simulazione di Bastoni: Ho spento il telefono. Molte persone...

Kalulu torna sul caso Bastoni e lancia una frecciata: Se mi ha chiamato? NoIl difensore della Juve non dimentica l'espulsione rimediata durante la sfida contro l'Inter: tutti i dettagli ... corrieredellosport.it

Kalulu torna sull’espulsione in Inter Juve: «Dopo quell’episodio ero molto nervoso. Le scuse di Bastoni? Rispondo così». Le sue paroleKalulu torna sull’espulsione in Inter Juve: «Dopo quell’episodio ero molto nervoso. Le scuse di Bastoni? Rispondo così». Le sue parole Tra le partite di oggi dei playoff di Champions c’è Galatasaray-J ... calcionews24.com

Kalulu ️: «Tutte le regole che possono aiutare il calcio, migliorarlo, mi portano a essere d’accordo. Mi dispiace esserne stato protagonista» #RomaJuve x.com

️Kalulu, diretta conferenza Roma-Juventus: tutte le dichiarazioni - facebook.com facebook